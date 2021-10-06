У Зеленского выступают за отстранение руководителя "Укрэксимбанка"

Офис президента выступает за отстранение или увольнение Евгения Мецгера с должности главы правления "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов "Схем" в этом госбанке.

Источник: советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк, Офис президента

Прямая речь: "Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только негативно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине.

Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, которые имеют общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры идет речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе.

Правила уважения к журналистской работе и формату предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать"..

Детали: Подоляк отметил, что Национальная полиция и Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали заявления, полиция начала уголовное производство и анализирует все обстоятельства событий.

По его мнению, по меньшей мере выглядит логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки, а как максимум для нивелирования ущерба банку и государству – нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении.

Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать, подчеркнул Подоляк.

Отметим, что на 14:00 среды, 6 октября, на улице Антоновича 127 в Киеве, где расположен "Укрэксимбанк", запланирована акция "Почистить в ноль" в поддержку журналистов "Схем". Ее участники будут требовать отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности.

Ведь когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения.

Предыстория:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

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