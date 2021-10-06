Глава Укрэксимбанка отменил пресс-конференцию с журналистами

Председатель правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер отменил запланированную пресс-конференцию с журналистами.

Источник: Facebook-страница члена наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктории Страховой

Прямая речь: "Уважаемые журналисты и все заинтересованные лица в связи с отстранением господина Евгения Мецгера запланирована прессконференции по официальной позиции АО" Укрэксимбанк "в ситуации с изданием" Радио Свобода "отменяется".

Детали: Страховая добавила, что в ближайшее время Мецгер принесет свои извинения журналистам.

Предыстория:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

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