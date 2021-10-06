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Председатель Укрэксимбанка Мецгер заявил, что сам в шоке от своего поведения

Среда, 6 октября 2021, 14:44
Фото с Facebook Мецгера

Председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявил, что шокирован нападением на журналистов в своем кабинете, и что его поведение вызывает у него самого стыд и отвращение.

Источник: Мецгер в Facebook

Прямая речь Мецгера: "События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы" с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня...

Я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня".

Детали: Мецгер заявил, что он "по природе уравновешенный человек" и "всегда считал и будет считать свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и подлинной независимости государства".

Он попросил прощения у журналистов "Схем" и добавил, что готов еще раз извиниться "в любой удобной для них форме".

Мецгер также извинился перед коллегами, потому что его поведение нанесло "огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой".

Он добавил, что написал заявление об отстранении его с должности председателя правления банка, которую наблюдательный совет удовлетворил.

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Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Украинская правда
Темы: банкискандалСМИсвобода слова
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