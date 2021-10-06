Председатель Укрэксимбанка Мецгер заявил, что сам в шоке от своего поведения

Председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявил, что шокирован нападением на журналистов в своем кабинете, и что его поведение вызывает у него самого стыд и отвращение.

Источник: Мецгер в Facebook

Прямая речь Мецгера: "События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы" с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня...

Я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня".

Детали: Мецгер заявил, что он "по природе уравновешенный человек" и "всегда считал и будет считать свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и подлинной независимости государства".

Он попросил прощения у журналистов "Схем" и добавил, что готов еще раз извиниться "в любой удобной для них форме".

Мецгер также извинился перед коллегами, потому что его поведение нанесло "огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой".

Он добавил, что написал заявление об отстранении его с должности председателя правления банка, которую наблюдательный совет удовлетворил.

Читайте также: Задержание "банкира Порошенко": что нужно знать о деле главы "Укрэксимбанка"

Предыстория: