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"УкрэксимБЫК": у банка, где напали на журналистов, требуют отставки руководства

Среда, 6 октября 2021, 15:07
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

У здания "Укрэксимбанка" собрались десятки неравнодушных граждан, которые требуют отставки руководства банка из-за препятствования журналистской деятельности.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Митингующие собрались у банка с плакатами "UkrekximБЫК", "Мецгер OUT".

Они требуют отставки руководства и расследования противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов "Схем" и пытались уничтожить отснятый материал.

Кроме того, у здания собрались журналисты на анонсированную прессконверенцию главы банка Мецгера, однако за час до этого встреча была отменена.

 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

Когда журналисты подошли к зданию из окна банка на них упал вазон. Сбросил ли его кто-то, или он выпал сам - неизвестно.

Что было раньше: После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли в отделение банка для вручения подозрения двум лицам, которые являются фигурантами уголовного производства, которое расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины.

 
фото: Громадское
 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП
 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП
 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП
 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

Читайте также: Задержание "банкира Порошенко": что нужно знать о деле главы "Укрэксимбанка"

Украинская правда
Темы: банкинападение
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