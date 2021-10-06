Нападение на журналистов: силовики пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение

силовики пришли в "Укрэксимбанк" для вручения подозрения. фото УП

Полиция и прокуратура пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем".

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли в отделение банка для вручения подозрения двум лицам, которые являются фигурантами уголовного производства, которое расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины.

Сейчас они зашли в здание для проведения следственных действий.

На улице Антоновича перед зданием проходит акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов и пытались уничтожить отснятый материал.

Что предшествовало: Полиция приобщила к материалам расследования видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка", на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода". Офис генпрокурора уверяет, что расследование будет оперативным.

Предыстория:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

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