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"Схемы" обнародовали расследование Укрэксимбанка

Четверг, 7 октября 2021, 23:42
Схемы обнародовали расследование Укрэксимбанка
фото: схемы

Журналисты "Схем" обнародовали большое расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопросы, из-за которых у них забрали камеры и пытались удалить интервью.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: За несколько дней Укрэксимбанк и глава управления банка Евгения Мецгер стали известными на всю Украину после нападения на журналистов "Схем" во время интервью.

Теперь они обнародовали расследование, в котором расследователям удалось выяснить, что банк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донбасса, на которой действует при поддержке России группировка "ДНР", и платит налоги оккупационной власти.

 

Более того, в качестве гарантии возврата этих денег, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные - ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях.

Журналисты объясняют, что это опасно тем, что в госбанках проблемные кредиты, как правило, ложатся финансовым бременем на государственный бюджет - а значит, на плечи налогоплательщиков.

Так вот, чтобы получить многомиллионный валютный кредит в Укрэксимбанка, государственному финучреждению предложили залог - киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба.

Также до сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении Офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.

Журналисты не уверены, можно ли считать такой залог надежным, и сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть свои деньги?

В видео также фигурируют последние вопросы к Мецгеру перед нападением.

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

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Темы: банкиКиев
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