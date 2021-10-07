"Схемы" обнародовали расследование Укрэксимбанка
Журналисты "Схем" обнародовали большое расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопросы, из-за которых у них забрали камеры и пытались удалить интервью.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: За несколько дней Укрэксимбанк и глава управления банка Евгения Мецгер стали известными на всю Украину после нападения на журналистов "Схем" во время интервью.
Теперь они обнародовали расследование, в котором расследователям удалось выяснить, что банк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донбасса, на которой действует при поддержке России группировка "ДНР", и платит налоги оккупационной власти.
Более того, в качестве гарантии возврата этих денег, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные - ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях.
Журналисты объясняют, что это опасно тем, что в госбанках проблемные кредиты, как правило, ложатся финансовым бременем на государственный бюджет - а значит, на плечи налогоплательщиков.
Так вот, чтобы получить многомиллионный валютный кредит в Укрэксимбанка, государственному финучреждению предложили залог - киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба.
Также до сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении Офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.
Журналисты не уверены, можно ли считать такой залог надежным, и сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть свои деньги?
В видео также фигурируют последние вопросы к Мецгеру перед нападением.
Предыстория:
- 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
- Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
- Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
- 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
- После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.