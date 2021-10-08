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Скандал с Третьяковой: из чата "Слуги" начали выходить депутаты

Пятница, 8 октября 2021, 15:03
Фото с Facebook Корниенко

Из официального чата фракции "Слуги народа" после публикации скринов переписки депутата Татьяны Третьяковой начали выходить нардепы.

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в парламенте 8 октября

Прямая речь Корниенко: "Депутаты после этого начали выходить. После того, как стало понятно, что в принципе... что в этот чат можно заходить как в кулуары. Он потерял свое значение чата для общения коллег, я могу – вот там сейчас мои коллеги у окна – я могу сейчас с ними поперекрикиваться – вы это запишите, и это в принципе сейчас так выглядит официальный чат фракции".

Детали: Он добавил, что сейчас вышло где-то 10 человек.

На вопрос, будут ли создавать новый чат, Корниенко сказал, что с нового чата тоже могут сливать информацию. Он также пошутил, что уже можно добавить в партийный чат журналистов, чтобы "всем проще было".

На самом деле, по мнению председателя партии, поскольку "целостность информации в чате уже под вопросом", то там стоит писать только то, что можно обсуждать со СМИ, а какие-то частные вещи стоит писать в личные сообщения.

Тогда, по словам Корниенко, "будет хоть понятно, кто слил информацию".

Что было раньше: Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги Антона Полякова.  Ее из-за этого решили отстранить от 5 сессионных заседаний Верховной Рады. 

Предыстория:

  • Антон Поляков умер ночью 8 октября в такси. Предположительно – в результате острой коронарной недостаточности
  • Поляков в парламента сначала входил во фракцию "Слуга народа", а затем стал членом депутатской группы "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. 
  • Поляков неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаскандал
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