Скандал с Третьяковой: из чата "Слуги" начали выходить депутаты

Из официального чата фракции "Слуги народа" после публикации скринов переписки депутата Татьяны Третьяковой начали выходить нардепы.

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в парламенте 8 октября

Прямая речь Корниенко: "Депутаты после этого начали выходить. После того, как стало понятно, что в принципе... что в этот чат можно заходить как в кулуары. Он потерял свое значение чата для общения коллег, я могу – вот там сейчас мои коллеги у окна – я могу сейчас с ними поперекрикиваться – вы это запишите, и это в принципе сейчас так выглядит официальный чат фракции".

Детали: Он добавил, что сейчас вышло где-то 10 человек.

На вопрос, будут ли создавать новый чат, Корниенко сказал, что с нового чата тоже могут сливать информацию. Он также пошутил, что уже можно добавить в партийный чат журналистов, чтобы "всем проще было".

На самом деле, по мнению председателя партии, поскольку "целостность информации в чате уже под вопросом", то там стоит писать только то, что можно обсуждать со СМИ, а какие-то частные вещи стоит писать в личные сообщения.

Тогда, по словам Корниенко, "будет хоть понятно, кто слил информацию".

Что было раньше: Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги Антона Полякова. Ее из-за этого решили отстранить от 5 сессионных заседаний Верховной Рады.

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