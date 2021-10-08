Из-за нападения на "Схемы" в "Укрэксимбанке" объявили третье подозрение

Столичные правоохранители объявили о подозрении еще одному из фигурантов дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем".

Источник: Киевская городская прокуратура и источники "Украинской правды"

Детали: 8 октября сотруднику охраны "Укрэксимбанка" сообщено о подозрении в умышленном совершении насильственных действий в отношении журналистов.

Очевидно, речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове, которого Наблюдательный совет банка отстранил в связи с нападением на журналистов программы "Схемы".

Ему инкриминируют ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Кроме того, новое подозрение получили двое других фигурантов дела – директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов и глава банка Евгений Мецгер.

К препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины) добавлена квалификация по статье 146 УК "Лишение свободы" (лишение свободы может заключаться в содержании лица в месте, где он вообще не желает или больше не желает находиться – ред.).

Напомним: 6 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отстранил от исполнения обязанностей главу банка Евгения Мецгера, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова.

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