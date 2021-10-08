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Из-за нападения на "Схемы" в "Укрэксимбанке" объявили третье подозрение

Пятница, 8 октября 2021, 16:24
Иллюстративное фото с сайта CPJ

Столичные правоохранители объявили о подозрении еще одному из фигурантов дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем".

Источник: Киевская городская прокуратура и источники "Украинской правды"

Детали: 8 октября сотруднику охраны "Укрэксимбанка" сообщено о подозрении в умышленном совершении насильственных действий в отношении журналистов.

Очевидно, речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове, которого Наблюдательный совет банка отстранил в связи с нападением на журналистов программы "Схемы".

Ему инкриминируют ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Кроме того, новое подозрение получили двое других фигурантов дела – директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов и глава банка Евгений Мецгер.

К препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины) добавлена квалификация по статье 146 УК "Лишение свободы" (лишение свободы может заключаться в содержании лица в месте, где он вообще не желает или больше не желает находиться – ред.).

Напомним: 6 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отстранил от исполнения обязанностей главу банка Евгения Мецгера, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова.

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Украинская правда
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