Из-за нападения на "Схемы" в "Укрэксимбанке" объявили третье подозрение
Столичные правоохранители объявили о подозрении еще одному из фигурантов дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем".
Источник: Киевская городская прокуратура и источники "Украинской правды"
Детали: 8 октября сотруднику охраны "Укрэксимбанка" сообщено о подозрении в умышленном совершении насильственных действий в отношении журналистов.
Очевидно, речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове, которого Наблюдательный совет банка отстранил в связи с нападением на журналистов программы "Схемы".
Ему инкриминируют ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.
Кроме того, новое подозрение получили двое других фигурантов дела – директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов и глава банка Евгений Мецгер.
К препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины) добавлена квалификация по статье 146 УК "Лишение свободы" (лишение свободы может заключаться в содержании лица в месте, где он вообще не желает или больше не желает находиться – ред.).
Напомним: 6 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отстранил от исполнения обязанностей главу банка Евгения Мецгера, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова.
Предыстория:
- 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
- Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
- Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
- 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
- После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.