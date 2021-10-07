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В "Укрэксимбанке" объяснили, почему Мецгера не уволили после нападения на журналистов

Четверг, 7 октября 2021, 15:10
В Укрэксимбанке объяснили, почему Мецгера не уволили после нападения на журналистов
Фото Укринформа

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" отстранил, а не уволил Евгения Мецгера после нападения на журналистов программы "Схемы", чтобы не платить ему компенсацию, пока идет внутреннее расследование инцидента.

Источник: глава правления наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Оляна Гордиенко на совместной с и.о. главы банка Сергеем Ермаковым пресс-конференции

Детали: Оляна Гордиенко сообщила, что в пятницу 8 октября в помещении банка прокуратура проведет следственные действия, а в самом банке ведется внутреннее расследование.

На время внутреннего расследования Наблюдательный совет по собственной инициативе, без запроса от правоохранительных органов, отстранил с 6 октября Евгения Мецгера и еще двух сотрудников банка, причастных к нападению на журналистов, без сохранения зарплаты и возможности приходить на работу.

Кроме Евгения Мецгера, это директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и директор департамента информационной политики Владимир Пикалов.

Сейчас работает комиссия по этике, которая устанавливает участников событий и все обстоятельства. Гипотетически она может принять решение о необходимости устранения Мецгера от руководящей должности.

В банке надеются на выводы комиссии по этике уже на этой неделе, но процесс может затянуться.

Заявление об увольнении по собственному желанию Мецгер не подавал.

Гордиенко отметила, что если Наблюдательный совет не справится с этим скандалом, то она как его глава будет рассматривать вопрос своей отставки.

Гордиенко также извинилась "за моральный и прочий ущерб", причиненный журналистам. И заверила, что банк будет вести открытую медийную политику.

По словам Гордиенко, во время интервью 4 октября журналисты программы "Схемы" заинтересовались выдачей "Укрэксимбанком" кредита человеку, который, по мнению журналистов, "мог быть связан с финансированием противоправной и антигосударственной деятельности на временно оккупированных территориях на востоке Украины" .

В свою очередь, Ермаков заверил, что "Укрэксимбанк" не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита в 60 миллионов долларов компаниям, бенефициаром которых выступает Сергей Брюховецкий, на приобретение ТРЦ "Sky Mall" в Киеве.

Брюховецкий показал, что является переселенцем из Донецкой области и проживает в Киеве.

Этому предшествовало: Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сам в шоке от своей реакции на вопрос журналистов "Схем".

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Алена Рощенко, УП, уточнено имена

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Темы: банкиСМИскандал
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