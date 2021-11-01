Covid унес жизни 68 тысяч жителей Украины, в воскресенье зафиксировали три сотни смертей

За сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.

Источник: Министерство здравоохранения, Telegram Коронавірус_інфо, дашборд СНБО

Детали: Среди новых больных 905 детей и 111 медработников.

В это воскресенье больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Летальные случаи за минувшие сутки больше всего зафиксировали в Днепропетровской (52) и Запорожской (45) областях, Киеве (39), Львовской (21), Харьковской (19), Черновицкой (18) областях.

Тестирований в последний день октября сделали 63 343: методом ПЦР – 29 021, методом ИФА – 7 648, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 674.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 936 238 человек, выздоровели 2 442 098 человек, умерли 68 027 человек.

Этому предшествовало: 30 октября в мире диагностировали более 327 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольший прирост больных и самая высокая суточная смертность были в России.

Украина была по суточному количеству больных 5-й в мире и 3-й в Европе, а по суточной смертности 3-й и в мире, и в Европе (на втором месте Румыния).

Напомним: Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.

В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.

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