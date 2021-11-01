Саакашвили похудел более чем на 20 кг в тюрьме – Ясько

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме, ухудшается, он похудел более чем на 20 килограмм.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата Верховной Рады, гражданскую жену Саакашвили Елизавету Ясько

Прямая речь Ясько после свидания с Саакашвили в понедельник: "На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов.

Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента".

Детали: Ясько отметила, что Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно.



По словам депутата, Саакашвили должен вернуться в Украину, но "это зависит от грузинских властей".

Что было раньше: 20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.

Украинская омбудсман Людмила Денисова назвала действия грузинских властей в отношении Саакашвили пытками.

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