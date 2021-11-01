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Саакашвили похудел более чем на 20 кг в тюрьме – Ясько

Понедельник, 1 ноября 2021, 13:46
Михеил Саакашвили. Фото forumukraine30

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме, ухудшается, он похудел более чем на 20 килограмм.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата Верховной Рады, гражданскую жену Саакашвили Елизавету Ясько   

Прямая речь Ясько после свидания с Саакашвили в понедельник: "На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов.

Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента".

Детали: Ясько отметила, что Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно.

По словам депутата, Саакашвили должен вернуться в Украину, но "это зависит от грузинских властей".

Что было раньше: 20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях. 

Украинская омбудсман Людмила Денисова назвала действия грузинских властей в отношении Саакашвили пытками.  

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Предыстория:

  • 1 октября гражданин Украины Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • 1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.
  • Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

     

Темы: СаакашвилиГрузиятюрьмаголодовка
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