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Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому, теперь это рассмотрит комитет

Четверг, 4 ноября 2021, 10:35
Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому, теперь это рассмотрит комитет
скриншот

Народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому. Эти действия будут оцениваться регламентным комитетом.

Источник: заседание Рады

Прямая речь Лероса: "Здравствуйте, господин президент. Вижу, Ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, "заботиться" о делах, но я не боюсь говорить правду…

Вы – главный предатель в стране".

Детали: После этого спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить Леросу микрофон. Тот, выходя из-за трибуны, показал Зеленскому средний палец.

Сразу слово взяла "слуга" Мезенцева Мария и обратилась к регламентному комитету, чтобы тот дал оценку действиям Лероса.

После этого фракция "Слуга народа" сообщила, что обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Лероса.

Предыстория:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака– проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.
  • 1 сентября 2020 года "Слуга народа" решила исключить Лероса из фракции.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийГео Лерос Верховная Рада
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