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В объединение Разумкова войдут 21 "слуга" и два "батькивщиновца"

Понедельник, 8 ноября 2021, 08:58
В объединение Разумкова войдут 21 слуга и два батькивщиновца
Дмитрий Разумков. Фото с сайта ВР

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика", среди них 21 "слуга" и два "батькивщиновца".

Источник: Разумков в Telegram

Прямая речь Разумкова: "Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения".

Детали: Помимо Разумкова в новое МФО войдут 21 "слуга народа": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков.

А также недавно исключена из "СН" и сейчас внефракционная Людмила Буймистей.

И два депутата от "Батькивщины" – Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

По словам Разумкова, обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. И на следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании.

Предыстория:

  • 5 ноября стало известно о желании бывшего главы Рады создать собственное межфракционное объединение, куда присоединятся некоторые депутаты "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.
  • 29 октября в руководстве фракции "Слуга народа" сказали, что рассмотрят вопрос лишения Разумкова мандата на ближайшем съезде партии.
  • Последние социологические опросы показывают существенный рост президентского рейтинга Разумкова. Его отставку с должности спикера парламента поддержали только 8% украинцев.э
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны сложить свои мандаты.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаСлуга народа
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