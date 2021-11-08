В объединение Разумкова войдут 21 "слуга" и два "батькивщиновца"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика", среди них 21 "слуга" и два "батькивщиновца".

Источник: Разумков в Telegram

Прямая речь Разумкова: "Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения".

Детали: Помимо Разумкова в новое МФО войдут 21 "слуга народа": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков.

А также недавно исключена из "СН" и сейчас внефракционная Людмила Буймистей.

И два депутата от "Батькивщины" – Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

По словам Разумкова, обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. И на следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании.

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