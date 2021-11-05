Разумков создает в Раде новое объединение: в названии обыграл свою фамилию
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
Источник: собеседники "Украинской правды" в ВР, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии УП
Детали: По данным источников УП, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.
Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-"слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
Туний подтвердила УП, что Разумков создает межфракционное объединение.
Прямая речь Туний: "Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука".
Такой шаг продиктован тем, что большинство потенциальных соратников Разумкова – депутаты-списочники, и в случае выхода из своей фракции они могут потерять мандат.
Читайте также: Без права на чат. Почему поссорились Зеленский и Разумков
Предыстория:
- 6 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Против отставки Разумкова голосовали такие нардепы "СН": Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.
- Ранее в интервью "Украинской правде" Разумков заявил, что есть большое количество народных депутатов, которых он считает своей командой, но отказался говорить, будет ли создавать собственную группу в парламенте в случае отставки.