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Разумков создает в Раде новое объединение: в названии обыграл свою фамилию

Пятница, 5 ноября 2021, 14:55
Дмитрий Разумков. Фото с сайта ВР

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

Источник: собеседники "Украинской правды" в ВР, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии УП

Детали: По данным источников УП, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-"слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Туний подтвердила УП, что Разумков создает межфракционное объединение.

Прямая речь Туний: "Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука".

Такой шаг продиктован тем, что большинство потенциальных соратников Разумкова – депутаты-списочники, и в случае выхода из своей фракции они могут потерять мандат.

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Предыстория:

  • 6 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
  • Против отставки Разумкова голосовали такие нардепы "СН": Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.
  • Ранее в интервью "Украинской правде" Разумков заявил, что есть большое количество народных депутатов, которых он считает своей командой, но отказался говорить, будет ли создавать собственную группу в парламенте в случае отставки.

Ирина Балачук, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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