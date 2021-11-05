Разумков создает в Раде новое объединение: в названии обыграл свою фамилию

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".

Источник: собеседники "Украинской правды" в ВР, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии УП

Детали: По данным источников УП, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.

Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-"слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Туний подтвердила УП, что Разумков создает межфракционное объединение.

Прямая речь Туний: "Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука".

Такой шаг продиктован тем, что большинство потенциальных соратников Разумкова – депутаты-списочники, и в случае выхода из своей фракции они могут потерять мандат.

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