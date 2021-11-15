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Экс-глава "Слуги народа" будет предлагать на свое место депутата Шуляк

Понедельник, 15 ноября 2021, 08:51
Александр Корниенко. Фото с сайта "Слуги народа"

Первый вице-спикер Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко будет предлагать на должность председателя партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк.

Источник: пресс-служба "СН" со ссылкой на Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив".

Детали: В пресс-службе "СН" добавили, что Корниенко останется членом партии и будет активно участвовать в ее жизни.

Для справки: Елена Шуляк до избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью.

В 2014 году баллотировалась в Киевсовет. В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа" и в том же году стала представительницей Кабинета министров в парламенте.

Шуляк зампредседателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Предыстория:

  • 15 ноября состоится съезд партии "Слуга народа", где главным вопросом станет избрание нового руководителя партии. Также ожидается ряд политических заявлений и обращений, внесение изменений в устав партии и руководящих органов.
  • 8 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что слагает полномочия главы президентской партии "Слуга народа".
  • "Украинская правда" сообщала, что главой партии "Слуга народа" вместо Корниенко может стать 45-летняя народная депутат Елена Шуляк.

Украинская правда
Темы: Слуга народаАлександр Корниенко
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