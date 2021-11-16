В Раде создали объединение Разумкова, один нардеп уже передумал в нем быть

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", руководителем которой стал бывший глава парламента Дмитрий Разумков.

Источник: заседание Верховной Рады, заявление Разумкова в кулуарах Рады

Прямая речь вице-спикера Александра Корниенко: "Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 9 созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Председателем этого объединения избран депутат Украины Разумков Дмитрий Александрович.

Вместе с тем сообщаю, что Кабаченко Владимир Викторив (нардеп от "Батькивщины" – ред.) отозвал свою подпись из списка народных депутатов, изъявивших желание войти в данный МФО".

Детали: Таким образом, объединение будет насчитывать 24 нардепа. "Украинская правда" публикует весь список членов объединения Разумкова (включая передумавшего Кабаченко).

Кроме Разумкова в новое МФО войдут 21 "слуга народа": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков.

Также недавно исключенная из "СН" и сейчас внефракционная Людмила Буймистей. И депутат от "Батькивщины" – Андрей Николаенко.

Украинская правда

В то же время Разумков в кулуарах Рады заявил, что членам его МФО "из разных институтов предлагали разные варианты и в том числе звучали угрозы со стороны представителей фракций".

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