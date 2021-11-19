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Бурба назвал лиц, кому, кроме Зеленского, отчитывался по "вагнеровцам"

Пятница, 19 ноября 2021, 23:58
фото: опу

Экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба назвал небольшой круг лиц, для которых разведчики отчитываются о своих делах.

Источник: Бурба в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Бурбы: "Верховный главнокомандующий определяет, кто на докладах руководителя военной разведки на момент 2019-2020 годов присутствует.

Эти личности определяются президентом. Я как руководитель докладываю тем лицам, которые в кабинете.

В нашем случае по команде президента, в кабинете, кроме меня и президента, были глава Офиса, заместитель главы Офиса (вероятно, речь идет о заместителе по вопросам обороны Романе Машовце – УП), руководителе комитета (вероятно, председатель комитета по разведке Руслан Демченко – УП).

И в этом составе происходили доклады. То есть эти лица уполномачивались президентом".

Детали: Бурба объяснил, что из-за того, что президент является Верховным главнокомандующим, на постоянной основе – раз в неделю или раз в три дня, если это не срочная информация – ему докладывают все представители разведок – Служба внешней разведки, ГУР и пограничная разведка.

Экс-глава ГУР подчеркнул, что этой группе людей отчитываются все дела, а не те, что касаются "вагнеровцев".

Напомним: В этом же эфире Бурба заявил, что Ермак якобы от имени Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

Предыстория:

  • В расследовании Bellingcat и The Insider со ссылкой на слова эксглавы Главного управления разведки Василия Бурбы объясняется, что Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.
  • Этим также объясняется, что именно Ермак встречался с разведчиками – президент в то время якобы был занят. Также, что важно, и Зеленский, и Ермак игнорировали многочисленные обращения Bellingcat.
  • Bellingcat и The Insider обнародовали расследование уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

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Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийАндрей Ермакразведка
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