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Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

П'ятниця, 19 листопада 2021, 22:58
Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо вагнерівців
фото: опу

Ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба назвав невелике коло осіб, для кого розвідники звітують про свої справи.

Джерело: Бурба в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Бурби: "Верховний головнокомандувач визначає, хто на доповідях керівника воєнної розвідки на момент 2019-2020 років присутні.

Ці особи визначаються президентом. Я, як керівник, доповідаю тим особам, які в кабінеті.

У нашому випадку за командою президента, в кабінеті, окрім мене та президента, були глава Офісу, заступник глави Офісу (ймовірно, йдеться про заступника з питань оборони Романа Машовця – УП), керівник комітету (ймовірно, голова комітету з розвідки Руслан Демченко – УП).

І в цьому складі відбувалися доповіді. Тобто, ці особи уповноважувалися президентом".

Деталі: Бурба пояснив, що через те, що президент є Верховний головнокомандувач, на постійній основі – раз в тиждень або раз в три дні, якщо це не термінова інформація – йому доповідають усі представники розвідок – Служба зовнішньої розвідки, воєнна розвідка (ГУР) та прикордонна розвідка.

Ексглава ГУР наголосив, що цій групі людей звітуються усі справи, а не лише ті, що стосуються "вагнерівців".

Нагадаємо: Під час цього ефіру Бурба заявив, що Єрмак від імені Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Передісторія:

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Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийАндрій Єрмакрозвідка
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