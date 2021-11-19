Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

Ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба назвав невелике коло осіб, для кого розвідники звітують про свої справи.

Джерело: Бурба в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Бурби: "Верховний головнокомандувач визначає, хто на доповідях керівника воєнної розвідки на момент 2019-2020 років присутні.

Ці особи визначаються президентом. Я, як керівник, доповідаю тим особам, які в кабінеті.

У нашому випадку за командою президента, в кабінеті, окрім мене та президента, були глава Офісу, заступник глави Офісу (ймовірно, йдеться про заступника з питань оборони Романа Машовця – УП), керівник комітету (ймовірно, голова комітету з розвідки Руслан Демченко – УП).

І в цьому складі відбувалися доповіді. Тобто, ці особи уповноважувалися президентом".

Деталі: Бурба пояснив, що через те, що президент є Верховний головнокомандувач, на постійній основі – раз в тиждень або раз в три дні, якщо це не термінова інформація – йому доповідають усі представники розвідок – Служба зовнішньої розвідки, воєнна розвідка (ГУР) та прикордонна розвідка.

Ексглава ГУР наголосив, що цій групі людей звітуються усі справи, а не лише ті, що стосуються "вагнерівців".

Нагадаємо: Під час цього ефіру Бурба заявив, що Єрмак від імені Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Передісторія:

У розслідуванні Bellingcat та The Insider з посиланням на слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби пояснюється, що Єрмак переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі.

Так також пояснюється що саме Єрмак зустрічався з розвідниками – президент на той час нібито був зайнятий. Також І Зеленський, і Єрмак ігнорували численні звернення Bellingcat.

Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

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