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Ермак перенес спецоперацию от имени Зеленского – Бурба

Пятница, 19 ноября 2021, 21:19
Ермак перенес спецоперацию от имени Зеленского – Бурба
василий бурба, фото: минобороны

Экс председатель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

Источник: эфир "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Бурбы: Что произошло 23 числа… Нас было двое, это тот человек, который отвечал за нашу совместную работу из Службы безопасности (речь идет о первом заместителе главы СБУ Руслане Баранецком – ред.).

Мы с первым заместителем прибыли в Офис доложить об изменениях в обстановке в активном мероприятии.

Мы к президенту не попали… Мы поднялись на 4 этаж и нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса (Андрей Ермак – ред.). Мы провели разговор, нас было трое: я первый заместитель Руслан Баранецкий и глава Офиса.

Состоялся доклад об изменении обстановки относительно следующего этапа – то есть плановый доклад, который мы делали по совместной операции в течение некоторого времени.

В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание по переносу финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента, то есть лицо, которое было делегировано и перед этим присутствовало, сообщило, что это команда президента".

Детали: Бурба уточнил, что они не могли не послушать Ермака, поскольку тот присутствовал на всех отчетах, делегирован главой государства, а также уверял, что это указание самого Зеленского.

По мнению главы ГУР, перенести спецоперацию к тому времени уже было нельзя, и это одна из причин провала спецоперации.

Напомним: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Ермак не может управлять разведкой.

Предыстория:

  • В расследовании Bellingcat и The Insider со ссылкой на слова эксглавы Главного управления разведки Василия Бурбы объясняется, что Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.
  • Этим также объясняется, что именно Ермак встречался с разведчиками – президент в то время якобы был занят.
  • Также, что важно, и Зеленский, и Ермак игнорировали многочисленные обращения Bellingcat.
  • Bellingcat и The Insider обнародовали расследование уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

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Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакВагнер
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