В "Укроборонпроме" не видят ничего плохого в работе с одним из "мальчиков" Гладковского

"Укроборонпром" ответил на реакцию СМИ на то, что компания сотрудничает с фигурантом так называемого "дела Свинарчуков" и бизнес-партнером Игоря Гладковского Виталием Жуковым. Также концерн обратился в НАБУ и СБУ, чтобы проверили риски этого сотрудничества.

Источник: заместитель гендиректора ДК "Укроборонпром" по безопасности Роман Забарчук в Facebook

Детали: Забарчук сообщил, что "нет никаких оснований и решений суда", которые мешали бы их сотрудничеству, однако компания обратилась в НАБУ и СБУ, чтобы те сообщили о "наличии рисков".

Прямая речь Забарчука: "Министерство обороны в рамках государственного оборонного заказа определило разработчиком боеприпаса ВОГ-17В, критическую нехватку которого испытывают ВСУ, специальное конструкторское бюро "Вектор-В" и заключило с ним соответствующий контракт. В итоге создан 30-мм выстрел для автоматического станкового гранатомета АГС-17.

Минобороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности определили серийным производителем выстрела для автоматического гранатомета завод "Импульс", поскольку кроме завода "Укроборонпрома" ни у одного украинского предприятия нет соответствующих мощностей, оборудования и высококвалифицированного персонала. Эта программа находится в рамках госгарантий. На ее реализацию направлено 1,5 млрд. грн.

Вместе с тем средства ДК "Укроборонпром" для этого проекта не выделялись. Более того, Концерн не имеет никакого решения суда или юридических оснований, запрещающих "Укроборонпрому" вести переговоры или заключать контракты с компанией "Вектор-В" и ее руководителем…

"Укроборонпром" по поводу этого события обратился к НАБУ и СБУ с просьбой сообщить о наличии рисков относительно дальнейшего сотрудничества с указанным предприятием и его должностными лицами.

Справка: Жуков – один из фигурантов коррупционных схем, бизнес-партнер Гладковского-младшего.

В настоящее время Виталий Жуков уже признан виновным в злоупотреблении влиянием, но освобожден от ответственности из-за сроков давности. Речь шла о предоставлении Житомирскому бронетанковому заводу 7 миллионов гривен помощи от государства, которые сразу использовали для оплаты счетов, связанных с бизнесом Жукова.

В то же время, в судах рассматриваются еще два дела по нему: о неуплате налогов и взятки для директора одного из оборонных заводов.

Предыстория: Ранее сообщалось, что Жуков сотрудничает с "Укроборонпромом".

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Напомним: