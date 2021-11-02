В "Укроборонпроме" не видят ничего плохого в работе с одним из "мальчиков" Гладковского
"Укроборонпром" ответил на реакцию СМИ на то, что компания сотрудничает с фигурантом так называемого "дела Свинарчуков" и бизнес-партнером Игоря Гладковского Виталием Жуковым. Также концерн обратился в НАБУ и СБУ, чтобы проверили риски этого сотрудничества.
Источник: заместитель гендиректора ДК "Укроборонпром" по безопасности Роман Забарчук в Facebook
Детали: Забарчук сообщил, что "нет никаких оснований и решений суда", которые мешали бы их сотрудничеству, однако компания обратилась в НАБУ и СБУ, чтобы те сообщили о "наличии рисков".
Прямая речь Забарчука: "Министерство обороны в рамках государственного оборонного заказа определило разработчиком боеприпаса ВОГ-17В, критическую нехватку которого испытывают ВСУ, специальное конструкторское бюро "Вектор-В" и заключило с ним соответствующий контракт. В итоге создан 30-мм выстрел для автоматического станкового гранатомета АГС-17.
Минобороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности определили серийным производителем выстрела для автоматического гранатомета завод "Импульс", поскольку кроме завода "Укроборонпрома" ни у одного украинского предприятия нет соответствующих мощностей, оборудования и высококвалифицированного персонала. Эта программа находится в рамках госгарантий. На ее реализацию направлено 1,5 млрд. грн.
Вместе с тем средства ДК "Укроборонпром" для этого проекта не выделялись. Более того, Концерн не имеет никакого решения суда или юридических оснований, запрещающих "Укроборонпрому" вести переговоры или заключать контракты с компанией "Вектор-В" и ее руководителем…
"Укроборонпром" по поводу этого события обратился к НАБУ и СБУ с просьбой сообщить о наличии рисков относительно дальнейшего сотрудничества с указанным предприятием и его должностными лицами.
Справка: Жуков – один из фигурантов коррупционных схем, бизнес-партнер Гладковского-младшего.
В настоящее время Виталий Жуков уже признан виновным в злоупотреблении влиянием, но освобожден от ответственности из-за сроков давности. Речь шла о предоставлении Житомирскому бронетанковому заводу 7 миллионов гривен помощи от государства, которые сразу использовали для оплаты счетов, связанных с бизнесом Жукова.
В то же время, в судах рассматриваются еще два дела по нему: о неуплате налогов и взятки для директора одного из оборонных заводов.
Предыстория: Ранее сообщалось, что Жуков сотрудничает с "Укроборонпромом".
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Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1
Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Напомним:
- Речь идет о схеме хищения государственных средств в оборонном секторе, кураторами которой, как свидетельствовало журналистское расследование "Bihus.info", были первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, его сын Игорь и его бизнес-партнеры - Андрей Рогоза и Виталий Жуков, который в 2012 году начал работать в "Укроборонпроме".
- По данным журналистов, в 2015 году Гладковський-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
- 29 апреля 2020 года Жукову сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога - 5 млн 255 тыс. гривен.