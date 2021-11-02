Рада планирует усилить ответственность за подделку справок о вакцинации
Народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.
Источник: заседание Верховной Рады
Детали: Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 282 народных депутата.
Документ был принят за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению.
В Уголовный кодекс Украины предлагают добавить статью 321-3 о подделке документов, касающихся прививок.
В частности, за использование поддельных документов о вакцинации против "особо опасных инфекционных болезней" предлагают наказывать штрафом от 17 до 34 тысяч гривен или ограничением свободы на срок до 2 лет.
За внесение медработником ложной информации о вакцинации в медицинскую документацию предлагают наказывать штрафом от 34 до 68 тысяч гривен или лишением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (1-3 года).
Изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных документов о прививках хотят наказывать штрафом 85 тысяч до 170 тысяч грн или лишением свободы на срок до 3 лет.
Напомним:
- Киев с 1 ноября находится в красной зоне эпидемической опасности, в столице ужесточены ограничения: в общественный транспорт, заведения питания, спортзалы и кинотеатры можно зайти только с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или отрицательным ПЦР-тестом давностью не более трех суток. Школам рекомендовано работать дистанционно.
- В Украине разоблачили мошенников, создавших фейковую "Дію" для Android, где можно было редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию.