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Рада планирует усилить ответственность за подделку справок о вакцинации

Вторник, 2 ноября 2021, 18:31

Народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали 282 народных депутата.

Документ был принят за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению.

В Уголовный кодекс Украины предлагают добавить статью 321-3 о подделке документов, касающихся прививок.

В частности, за использование поддельных документов о вакцинации против "особо опасных инфекционных болезней" предлагают наказывать штрафом от 17 до 34 тысяч гривен или ограничением свободы на срок до 2 лет.

За внесение медработником ложной информации о вакцинации в медицинскую документацию предлагают наказывать штрафом от 34 до 68 тысяч гривен или лишением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (1-3 года).

Изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных документов о прививках хотят наказывать штрафом 85 тысяч до 170 тысяч грн или лишением свободы на срок до 3 лет.

Напомним: 

  • Киев с 1 ноября находится в красной зоне эпидемической опасности, в столице ужесточены ограничения: в общественный транспорт, заведения питания, спортзалы и кинотеатры можно зайти только с сертификатом о вакцинации против Covid-19 или отрицательным ПЦР-тестом давностью не более трех суток. Школам рекомендовано работать дистанционно.
  • В Украине разоблачили мошенников, создавших фейковую "Дію" для Android, где можно было редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусВерховная Рада
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