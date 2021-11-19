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"Вагнергейт"-эфир: у Зеленского заявили, что "бегать на ТВ по указанию олигарха не будут"

Пятница, 19 ноября 2021, 22:13
Вагнергейт-эфир: у Зеленского заявили, что бегать на ТВ по указанию олигарха не будут
подоляк, фото с фейсбук

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что представители власти не пошли на эфир телепрограммы обсуждать срыв спецоперации по "вагнеровцам", потому что это олигархическое телевидение, а приглашение туда – фейк и хайп.

Источник: официальное заявление Офиса президента

Детали: Президент и глава его Офиса, а также руководители СБУ, ДБР, фракции "Слуга народа" и новоназначенный министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий не пришли в эфир "Свобода слова Савика Шустера", на котором обсуждался срыв спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер"

В ОПУ заявили, что не пришли, потому что этот эфир – манипуляции, провокации и вообще олигархический канал. Что важно, раньше власти не пропускали почти ни одного выпуска этой передачи.

Прямая речь Подоляка: "Понятно, что реальная свобода слова – это не манипуляции, провокации или демонстративная ангажированность. И это точно не о старой игре по олигархическим правилам. Когда своим в студии комфорт, а зрителям отборная фейкчатина.

Было, кстати, интересно увидеть от медийной площадки, которая взяла на себя фантастическую роль олигархического пропагандиста, фразу "в целях объективного освещения важной для страны темы приглашаем"... Точно понимаете весь смысл этих простых слов? Точно не хотите устроить очередное управляемое судилище на своей площадке? Вы точно понимаете, что такое дискуссия? Хотя все это риторическое… Олигархическое телевидение – это только монопольное издевательство над словом. Поэтому еще раз – просто нет.

А если откровенно говорить, то даже сегодняшнее приглашение представителей власти на эфир – это фейк, хайп. Не очень верится, что есть желание реальной свободы слова. Если бы было, то эфир не модерировался бы под очередную эмоциональную драму в олигархических интересах.

Вызов на телевизионный ковер олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса Президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились.

Реальная свобода слова очень отличается от олигархических пожеланий. А объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов. Хотя осознают ли на той площадке, что означают такие ценностные вещи?".

Напомним: В этом же эфире экс председатель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

Раньше Подоляк заявлял, что Ермак не может управлять разведкой.

Предыстория:

  • В расследовании Bellingcat и The Insider со ссылкой на слова эксглавы Главного управления разведки Василия Бурбы объясняется, что Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.
  • Этим также объясняется, что именно Ермак встречался с разведчиками – президент в то время якобы был занят. Также, что важно, и Зеленский, и Ермак игнорировали многочисленные обращения Bellingcat.
  • Bellingcat и The Insider обнародовали расследование уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

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Украинская правда

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Темы: Офис президентаВагнермедиа
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