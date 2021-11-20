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Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку – врач

Суббота, 20 ноября 2021, 14:35
Михеил Саакашвили, фото Getty Images

Бывший президент Грузии, ныне гражданин Украины Михеил Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, после его перевода в военный госпиталь из тюремной больницы.

Источник: агентство AFP со ссылкой на личного врача политика Николоза Кипшидзе, DW

Прямая речь врача: "Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии".

Детали: В ночь на субботу Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори из Глданской тюремной больницы в Тбилиси.

Накануне появилось сообщение, что политик согласился прекратить голодовку, когда его доставят в госпиталь в городе Гори.

18 ноября Саакашвили потерял сознание в Глданской тюремной больнице. Он зацепился, упал и потерял сознание, когда выходил из комнаты после встречи с адвокатами.

Саакашвили грозит по меньшей мере 9 лет тюрьмы, а президент Грузии Саломе Зурабишвили категорически заявляла, что не помилует его.

Предыстория:

  • 1 октября гражданин Украины Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • 1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.
  • 7 ноября политик заявил, что отказывается от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой Грузии видео его "питания".
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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