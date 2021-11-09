Ляшко: В Украине появились положительные признаки стабилизации количества ковидных пациентов

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов, больных Covid-19.

Источник: брифинг министра здравоохранения Виктор Ляшко

Прямая речь: "В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества ковидных пациентов, однако риск продолжения роста все еще высок".

Детали: По словам министра, смертность – отложенный показатель и может продолжать расти 2-3 недели после стабилизации заболеваемости.

В частности, за минувшие сутки в Украине умерли рекордные 833 человека, которым подтвердили заболевание на коронавирус.

Ляшко отметил, что сейчас в Украине смертность в 1,5-2 раза меньше пикового значения 2021 года в отдельных европейских странах.

Что было ранее: Согласно данным Минздрава, количество новых случаев на коронавирус стабилизировалось, в то же время в предыдущие 4 дня дважды было зафиксировано рекодное количество смертей из-за Covid с начала пандемии.

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