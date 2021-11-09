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Ляшко: В Украине появились положительные признаки стабилизации количества ковидных пациентов

Вторник, 9 ноября 2021, 09:34
Ляшко: В Украине появились положительные признаки стабилизации количества ковидных пациентов
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов, больных Covid-19.

Источник: брифинг министра здравоохранения Виктор Ляшко

Прямая речь: "В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества ковидных пациентов, однако риск продолжения роста все еще высок".

Детали: По словам министра, смертность – отложенный показатель и может продолжать расти 2-3 недели после стабилизации заболеваемости.

В частности, за минувшие сутки в Украине умерли рекордные 833 человека, которым подтвердили заболевание на  коронавирус.

Ляшко отметил, что сейчас в Украине смертность в 1,5-2 раза меньше пикового значения 2021 года в отдельных европейских странах.

Что было ранее: Согласно данным Минздрава, количество новых случаев на коронавирус стабилизировалось, в то же время в предыдущие 4 дня дважды было зафиксировано рекодное количество смертей из-за Covid с начала пандемии.

Предыстория:

  • 8 ноября в Украине зафиксировали 18 988 случаев заболевания Covid-19, умерли от осложнений 833 больных, выздоровели 16 609 человек.
  • 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 473 пациента скончались.
  • 6 ноября, в стране обнаружили более 17 тысяч новых заражений Covid, болезнь унесла жизни 449 человек.
  • 5 ноября в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев Covid, умерло 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии.

Украинская правда

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Темы: карантинCovid-2019коронавирусЛяшко Виктор
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