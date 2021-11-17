Ограничения для невакцинированных усилят и в "желтых" зонах – Ляшко

Министерство здравоохранения работает над усилением постановления об адаптивном карантине, в частности, в "желтой" зоне карантина нужно будет иметь сертификат о полном курсе вакцинации.

Источник: брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "В настоящее время Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантиных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей".

Детали: Сейчас в "желтой" зоне сертификаты о вакцинации не обязательны для посещения ТРЦ, заведений питания или массовых мероприятий.

Напомним: