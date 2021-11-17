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Ограничения для невакцинированных усилят и в "желтых" зонах – Ляшко

Среда, 17 ноября 2021, 11:06
ФОТО КГГА

Министерство здравоохранения работает над усилением постановления об адаптивном карантине, в частности, в "желтой" зоне карантина нужно будет иметь сертификат о полном курсе вакцинации.

Источник: брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "В настоящее время Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантиных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей".

Детали: Сейчас в "желтой" зоне сертификаты о вакцинации не обязательны для посещения ТРЦ, заведений питания или массовых мероприятий.

Напомним: 

  • За сутки 16 ноября в Украине зафиксировали 18 668 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 769 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 4 468 человек, выздоровели 20 211 человек.
  • С 30 октября 15 украинских областей стали "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • С 1 ноября стал "красным" Киев. 
  • С 8 ноября Волынскую область отнесли к "красной зоне" распространения коронавируса, а с 12 ноября и Черкасскую область.
  • С 18 ноября в "красную" зону попадет Винницкая область.

Украинская правда
Темы: Ляшко ВикторМинздравкарантинCovid-2019вакцинация
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