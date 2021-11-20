Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю

Грузовой корабль Ocean Grand под флагом США с двумя катерами Island на борту в субботу прошел через пролив Дарданеллы. Катера, предоставляемые Киеву Вашингтоном, предназначены для усиления Военно-морских сил Украины.

Источник: Reuters, система отслеживания судов Vesselfinder

Детали: Корабль с двумя патрульными катерами класса Island, который 8 ноября вышел из Балтимора, напрявляется одесский порт. Украинские моряки уже прошли подготовку по расширенной программе на судах в США.

Загрузка патрульных катеров в Балтиморе 8 ноября Фото из соцсетей Посольства США

Две новые лодки являются частью американского пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого превышает 2,5 миллиарда долларов. Такая поддержка со стороны США продолжается с 2014 года, когда Россия захватила Крым, а поддерживаемые Россией вооруженные формирования оккупировали часть восточной Украины.

Пролив Дарданеллы на карте

Предыстория: Летом текущего года Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудования на сумму около 600 миллионов долларов.

Украина, которая стремится в НАТО, получила большую партию американских боеприпасов и противотанковые ракеты Javelin, что вызвало негативную реакцию Кремля.

В то же время Москва признала, что уже никак не сможет помешать сближению Украины с Североатлантическим Альянсом.