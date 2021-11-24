Не время праздновать. Как руководитель ОП Ермак вместе с Зеленским отметил юбилей на госдаче

19 листопада. П’ятниця. Шоста година вечора. Вікна у офісі президента не світяться. Четвертий поверх, де знаходиться головний кабінет країни, майже повністю темний. І це не просто так.

Два дні тому журналісти Bellingcat та російського The Insider оприлюднили розслідування про унікальну операцію спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, та спланувати їх затримання в Україні.

Саме у зриві цієї спецоперації колишній керівник військової розвідки Василь Бурба звинувачує вище керівництво держави.

Впродовж двох днів після резонансної публікації українське суспільство так і не отримало пояснень ані від президента Володимира Зеленського, ані від керівника його офісу Андрія Єрмака.

У цей самий час, за інформацією джерел "Української правди", в політичних колах президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак у п'ятницю вдень залишили Банкову ще до закінчення робочого дня. І полетіли в Карпати до державної резиденції президента України "Синьогора", де у неділю Андрій Єрмак мав відсвяткувати ювілей – 50 років.

Згідно з даними публічних онлайн-радарів, президентський борт того дня із Києва не прилітав.

Натомість за допомогою онлайн-радару вдалося встановити, що у п'ятницю вранці 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Борт майже одразу повернувся до Києва.

Чи був президент Зеленський або керівник його офісу Єрмак на борту наразі не вдалося ані підтвердити, ані спростувати.

За інформацією співрозмовників УП в аеропортах, чартерний борт, який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського 19 листопада був єдиним літаком, який здійснив переліт з Києва до Івано-Франківська.

В аеропорту "Київ" літак вирулював на зліт не зі свого місця стоянки, а за годину до зльоту до нього заборонили наближатися співробітникам летовища. За інформацією співрозмовників УП, на борту був Тімур Міндіч з родиною.

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Саме у квартирі Міндіча президент Зеленський святкував власний день народження у січні цього року.

Згодом розслідувачі УП знайшли докази, що 21 листопада, у день Гідності та Свободи та день народження Єрмака близько 10 ранку Зеленський і голова його Офісу, які були на Івано-Франківщині, з'являються на Інститутській у Києві. О 12 президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську.

За джерелами "Української правди", серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Олег Татаров, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та співвласник студії "Квартал-95" і близький товариш олігарха Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

Керівники адміністрацій українських президентів завжди були впливовими людьми, чия влада виходила далеко за межі офіційних повноважень. І, як бачимо, не змінилося це і за президентства Володимира Зеленського.

Коли ще для святкування дня народження керівника президентського офісу виділяли державну резиденцію та державні гвинтокрили?

Ця історія про керівника офісу президента Андрія Єрмака, який відсвяткував ювілей як президент.

Михайло Ткач