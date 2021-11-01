В двух отелях возле Рады будут вакцинировать всех желающих

В отелях "Киев" и "Национальный", которые находятся возле Верховной Рады в Киеве, будут работать мобильные пункты вакцинации для всех желающих.

Источник: председатель Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете

Прямая речь Стефанчука: "Хочу напомнить, что в Верховной Раде мы продолжаем свою вакцинацию. Кроме этого, по предварительным договоренностям, учитывая количество желающих в Украине, желающих вакцинироваться, насколько я знаю, в гостиницах "Киев" и "Национальный" будут открыты пункты вакцинации для всех желающих.

Поэтому все, кто видит очереди, пожалуйста, приезжайте в эти гостиницы, принадлежащие Управлению Верховной Рады, мы там также будем организовывать мобильные пункты вакцинации".

Также Стефанчук напомнил, что во вторник нардепы должны принять постановление, которое запретит всем, и депутатам, и журналистам, посещать здание парламента непривитым или без ковид-теста.

Напомним: За сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.

На фоне усиления ограничений для невакцинированных граждан за последнюю неделю октября в Украине сделали 1 740 231 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: