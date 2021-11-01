В двух отелях возле Рады будут вакцинировать всех желающих
В отелях "Киев" и "Национальный", которые находятся возле Верховной Рады в Киеве, будут работать мобильные пункты вакцинации для всех желающих.
Источник: председатель Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете
Прямая речь Стефанчука: "Хочу напомнить, что в Верховной Раде мы продолжаем свою вакцинацию. Кроме этого, по предварительным договоренностям, учитывая количество желающих в Украине, желающих вакцинироваться, насколько я знаю, в гостиницах "Киев" и "Национальный" будут открыты пункты вакцинации для всех желающих.
Поэтому все, кто видит очереди, пожалуйста, приезжайте в эти гостиницы, принадлежащие Управлению Верховной Рады, мы там также будем организовывать мобильные пункты вакцинации".
Также Стефанчук напомнил, что во вторник нардепы должны принять постановление, которое запретит всем, и депутатам, и журналистам, посещать здание парламента непривитым или без ковид-теста.
Напомним: За сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.
На фоне усиления ограничений для невакцинированных граждан за последнюю неделю октября в Украине сделали 1 740 231 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.
- Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больныхкоронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.