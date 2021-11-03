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В "Слуге народа" просили министров не отчитываться перед отставкой, чтобы сэкономить время

Среда, 3 ноября 2021, 17:18
В Слуге народа просили министров не отчитываться перед отставкой, чтобы сэкономить время

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил министров не отчитываться перед своей отставкой 3 ноября, чтобы не терять время.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий Арахамии журналистам

Прямая речь: "Мы попросили их не приходить с отчетом. Я лично просил, потому что не успеваю провести все законопроекты, которые сейчас в повестке дня этой недели, если будет дополнительно на каждый час, то вообще, мы уже посыпались по срокам, мы просто посыпаемся полностью".

Детали: Глава провластной фракции добавил, что политическую ответственность за деятельность упомянутых министров несет партия.

Из пяти министров, которых 3 ноября уволили с должности, в парламенте присутствовали экс-вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, который также дал краткие ответы на вопросы депутатов.

Кроме того, Арахамия отметил, что эксминистр обороны Андрей Таран ушел в отставку по собственному желанию. Отставку министра по вопросам стратегической промышленности Олега Урусского он связал с тем, что не заработал реестр поставщиков, как это предусматривает закон об оборонных закупках.

В то же время глава фракции добавил, что Резникова отправили в отставку, потому что его назначат министром обороны вместо Тарана.

Знать больше: Новые министры в правительстве Зеленского: оборона, экономика, экология, оккупированные территории

Что было раньше:

  • 3 ноября народные депутаты отправили в отставку сразу 5 министров: министра экологии Абрамовского, экономики Любченко, реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова, обороны Тарана и стратегической промышленности Урусского.
  • Президент Владимир Зеленский подал кандидатуру Резникова на пост министра обороны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровСлуга народаАрахамия УрускийТаран Андрей
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