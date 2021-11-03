В "Слуге народа" просили министров не отчитываться перед отставкой, чтобы сэкономить время
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил министров не отчитываться перед своей отставкой 3 ноября, чтобы не терять время.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий Арахамии журналистам
Прямая речь: "Мы попросили их не приходить с отчетом. Я лично просил, потому что не успеваю провести все законопроекты, которые сейчас в повестке дня этой недели, если будет дополнительно на каждый час, то вообще, мы уже посыпались по срокам, мы просто посыпаемся полностью".
Детали: Глава провластной фракции добавил, что политическую ответственность за деятельность упомянутых министров несет партия.
Из пяти министров, которых 3 ноября уволили с должности, в парламенте присутствовали экс-вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, который также дал краткие ответы на вопросы депутатов.
Кроме того, Арахамия отметил, что эксминистр обороны Андрей Таран ушел в отставку по собственному желанию. Отставку министра по вопросам стратегической промышленности Олега Урусского он связал с тем, что не заработал реестр поставщиков, как это предусматривает закон об оборонных закупках.
В то же время глава фракции добавил, что Резникова отправили в отставку, потому что его назначат министром обороны вместо Тарана.
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Что было раньше:
- 3 ноября народные депутаты отправили в отставку сразу 5 министров: министра экологии Абрамовского, экономики Любченко, реинтеграции временно оккупированных территорий Резникова, обороны Тарана и стратегической промышленности Урусского.
- Президент Владимир Зеленский подал кандидатуру Резникова на пост министра обороны.