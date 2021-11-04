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На новом канале ОПЗЖ хвалят Медведчука и критикуют вакцины: Нацсовет назначил проверку

Четверг, 4 ноября 2021, 13:11
На новом канале ОПЗЖ хвалят Медведчука и критикуют вакцины: Нацсовет назначил проверку

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала UkrLive (ранее "Перший неззалежний"), созданном руководством ОПЗЖ после наложения санкций на информканалы Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Источник: Детектор Медиа, ссылаясь на слова члена Нацсовета Максима Оноприенко

Детали: Решение было принято 4 ноября на заседании регулятора из-за распространения ложной информации о пандемии коронавируса.

Оноприенко объяснил, что в эфире 29 октября, а именно в телешоу "Украинский формат", звучали тезисы о вреде здоровью граждан от вакцинации против COVID-19.

2 ноября на канале зафиксировали включение народного депутата Виктора Медведчука, распространявшего необъективную информацию о государственном строе Украины.

Справка: На портале "Опендатабот" отмечено, что с 1 ноября совладельцем ООО "Телепростір", на которую зарегистрирован телеканал, является народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Нестор Шуфрич.

Предыстория:

  • 26 сентября пресс-служба Шуфрича сообщала, что он приобрел мажоритарную долю акций "Первого независимого".
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из окружения кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • 26 февраля соратники Медведчука начали онлайн-трансляцию нового информационного телеканала "Перший незалежний", однако через час его отключили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖМедведчуктелевидениеШуфричНацсовет
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