На новом канале ОПЗЖ хвалят Медведчука и критикуют вакцины: Нацсовет назначил проверку
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала UkrLive (ранее "Перший неззалежний"), созданном руководством ОПЗЖ после наложения санкций на информканалы Тараса Козака и Виктора Медведчука.
Источник: Детектор Медиа, ссылаясь на слова члена Нацсовета Максима Оноприенко
Детали: Решение было принято 4 ноября на заседании регулятора из-за распространения ложной информации о пандемии коронавируса.
Оноприенко объяснил, что в эфире 29 октября, а именно в телешоу "Украинский формат", звучали тезисы о вреде здоровью граждан от вакцинации против COVID-19.
2 ноября на канале зафиксировали включение народного депутата Виктора Медведчука, распространявшего необъективную информацию о государственном строе Украины.
Справка: На портале "Опендатабот" отмечено, что с 1 ноября совладельцем ООО "Телепростір", на которую зарегистрирован телеканал, является народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Нестор Шуфрич.
Предыстория:
- 26 сентября пресс-служба Шуфрича сообщала, что он приобрел мажоритарную долю акций "Первого независимого".
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из окружения кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- 26 февраля соратники Медведчука начали онлайн-трансляцию нового информационного телеканала "Перший незалежний", однако через час его отключили.