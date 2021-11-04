На новом канале ОПЗЖ хвалят Медведчука и критикуют вакцины: Нацсовет назначил проверку

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала UkrLive (ранее "Перший неззалежний"), созданном руководством ОПЗЖ после наложения санкций на информканалы Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Источник: Детектор Медиа, ссылаясь на слова члена Нацсовета Максима Оноприенко

Детали: Решение было принято 4 ноября на заседании регулятора из-за распространения ложной информации о пандемии коронавируса.

Оноприенко объяснил, что в эфире 29 октября, а именно в телешоу "Украинский формат", звучали тезисы о вреде здоровью граждан от вакцинации против COVID-19.

2 ноября на канале зафиксировали включение народного депутата Виктора Медведчука, распространявшего необъективную информацию о государственном строе Украины.

Справка: На портале "Опендатабот" отмечено, что с 1 ноября совладельцем ООО "Телепростір", на которую зарегистрирован телеканал, является народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Нестор Шуфрич.

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