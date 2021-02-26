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Новый канал журналистов Медведчука закрыли через час после старта

Пятница, 26 февраля 2021, 19:44
Новый канал журналистов Медведчука закрыли через час после старта

Телеканал "Первый независимый", купленный представителем медиагруппы Тараса Козака, отключили через час после выхода в эфир.

Источник: заявление и эфир телеканала

Дословно: "Телеканал" Первый независимый "был отключен от вещания под давлением властей через час после начала эфира

Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканала, несмотря на действующие договоры и соглашения".

Детали: В эфире телеканала на ютубе висит сообщение: "трансляцию "Первого независимого" заблокировали на спутниках".

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заверил, что закрытие телеканала - это не дело его ведомства, но он заверил, что, если телеканал будет работать в пользу иностранного государства, против него введут санкции.

Прямая речь Данилова: "Если телеканал новый или старый будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО.

Этот вопрос (закрытия "Первого независимого" - ред.) Мы не рассматривали.  Мы к этому не имеем никакого отношения".

Предыстория: В пятницу стало известно, что Павел Егорычев, который является директором ООО "Новый формат ТВ" и головой в ООО "ТВ Выбор", которые входят в медиагруппу Тараса Козака, стал руководителем ООО "Тайм Медиа" и львовского канала "Первый независимый".

26 февраля в 18:00 в спутниковом и онлайн-эфире телеканала "Первый независимый", купленного представителем медиагруппы Тараса Козака, началось вещание в новом формате.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что соратники Медведчука пытаются вернуться в эфир.

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Читайте больше: Медведчук жалуется, Левочкин разводит руками. Как живет ОПЗЖ после санкций

Украинская правда

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Темы: Медведчуксанкции
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