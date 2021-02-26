Начал вещание новый канал команды Медведчука

26 февраля в 18:00 в спутниковом и онлайн-эфире телеканала "Первый независимый", купленного представителем медиагруппы Тараса Козака, началось вещание в новом формате.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Экс-ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба рассказал, что в Киеве для канала обустроили студию. Сейчас вещание идет и через спутник, и на youtube-каналах ZIK, NewsOne и "112". Канал, по словам Коцабы, также будет доступен по кабелю, например, в пакетах "Триолан" и "Воля".

В эфире новый канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они повторили свою позицию относительно незаконности закрытия каналов Медведчука и рассказали о новом канале. После этого началась информационная программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Любой.

Предыстория: В пятницу стало известно, что Павел Егорычев, который является директором ООО "Новый формат ТВ" и головой в ООО "ТВ Выбор", которые входят в медиагруппу Тараса Козака, стал руководителем ООО "Тайм Медиа" и львовского канала "Первый независимый".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что соратники Медведчука пытаются вернуться в эфир.

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

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