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Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"

Воскресенье, 26 сентября 2021, 12:24
Шуфрич приобрел 60% Первого независимого, созданного экс-работниками каналов Медведчука
Фото опзж

Нардеп от ОПЗЖ и глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый", это медиа создали бывшие работники так называемых "каналов Медведчука", которые попали под санкции и приостановили вещание.

Источник: пресс-служба народного депутата

Детали: Шуфрич отметил, что таким поступком он хочет "поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была", и добавил, что осознает риски, связанные с таким решением.

Также, по его словам, идея приобретения канала принадлежала работникам ресурса, якобы это они сделали ему такое предложение.

Кроме того, Шуфрич подписал "соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива" и сказал, что не имеет финансовых связей с Россией.

Прямая речь Шуфрича: "Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно!"

Дословно сайт 112: "Нестор Шуфрич откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке и стал совладельцем телеканала "Первый независимый". Таким образом, народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60%, доля творческого коллектива составляет 40%".

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций стало расследование СБУ о схемах с поставками угля с оккупированных территорий Донбасса.
  • 26 февраля Павел Егорычев, который является директором ООО "Новый формат ТВ" и председателем в ООО "ТВ Выбор", которые входят в медиагруппу Тараса Козака, стал руководителем ООО "Тайм Медиа" и львовского канала "Первый независимый".
  • В тот же день началось вещание "Первого независимого" в новом формате, но через час канал закрыли.

Украинская правда

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Темы: ШуфричМедведчукинформационная войнасанкцииОПЗЖ
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