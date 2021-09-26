Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"

Нардеп от ОПЗЖ и глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый", это медиа создали бывшие работники так называемых "каналов Медведчука", которые попали под санкции и приостановили вещание.

Источник: пресс-служба народного депутата

Детали: Шуфрич отметил, что таким поступком он хочет "поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была", и добавил, что осознает риски, связанные с таким решением.

Также, по его словам, идея приобретения канала принадлежала работникам ресурса, якобы это они сделали ему такое предложение.

Кроме того, Шуфрич подписал "соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива" и сказал, что не имеет финансовых связей с Россией.

Прямая речь Шуфрича: "Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно!"

Дословно сайт 112: "Нестор Шуфрич откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке и стал совладельцем телеканала "Первый независимый". Таким образом, народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60%, доля творческого коллектива составляет 40%".

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