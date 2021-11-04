Голодающий Саакашвили написал письмо в Украину: жалуется на очень плохие анализы

Председатель исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, голодающий в грузинской тюрьме, написал письмо украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. В нем он рассказывает, что результаты его анализов сильно ухудшились с начала голодовки.

Источник: пост Денисовой в Facebook

Прямая речь Саакашвили: "В последние дни показатели анализов сильно ухудшились".

Детали: Уполномоченная по правам человека Денисова напомнила, что "гражданин Украины" Саакашвили голодает уже 35 дней и состояние его здоровья критическое.

Она призвала руководство Грузии соблюдать нормы международного права, в частности, статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никого нельзя пытать, унижать или обращаться с ним не по-человечески.

Также Денисова попросила грузинские власти обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Что было раньше: Личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе говорил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается, и он потерял 10% своего веса.

Предыстория:

1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

Стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.

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