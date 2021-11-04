Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Голодающий Саакашвили написал письмо в Украину: жалуется на очень плохие анализы

Четверг, 4 ноября 2021, 14:04
Голодающий Саакашвили написал письмо в Украину: жалуется на очень плохие анализы
Михеил Саакашвили, фото AFP via Getty Images

Председатель исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, голодающий в грузинской тюрьме, написал письмо украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. В нем он рассказывает, что результаты его анализов сильно ухудшились с начала голодовки.

Источник: пост Денисовой в Facebook

Прямая речь Саакашвили: "В последние дни показатели анализов сильно ухудшились".

Детали: Уполномоченная по правам человека Денисова напомнила, что "гражданин Украины" Саакашвили голодает уже 35 дней и состояние его здоровья критическое.

Она призвала руководство Грузии соблюдать нормы международного права, в частности, статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никого нельзя пытать, унижать или обращаться с ним не по-человечески.

Также Денисова попросила грузинские власти обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

 

Что было раньше: Личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе говорил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается, и он потерял 10% своего веса.

Предыстория:

  • 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • Стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.
  • Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.
  • 20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях. 

Читайте также Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Украинская правда
Темы: Саакашвилиздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: