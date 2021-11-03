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Саакашвили потерял 10% веса, у него учащенное сердцебиение – врач

Среда, 3 ноября 2021, 22:48
Михэил Саакашвили, иллюстративное фото Getty Images

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшается, он потерял 10% своего веса, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Источник: Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в среду вечером, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь врача: "В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михэила Саакашвили, и по заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. 

Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту.

Михэил Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, что очень опасно".

Детали: Кипшидзе сообщил, что следующий консилиум состоится в пятницу 5 ноября.

Саакашвили объявил голодовку в грузинской тюрьме 1 октября и голодает уже 34-й день.

Этому предшествовало: 1 ноября народная депутат Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Михэила Саакашвили, заявила, что грузинский и украинский политик в результате месяца протестной голодовки похудел более чем на 20 кг.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь повторила, что не помилует бывшего главу грузинского государства Михеила Саакашвили.

Предыстория:

  • 1 октября гражданин Украины Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • 1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку. Саакашвили прибыл в Грузию, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией.
  • Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

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Темы: СаакашвилиГрузия
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