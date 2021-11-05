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На строительстве Подольского моста в Киеве попытались украсть 3 миллиарда гривен

Пятница, 5 ноября 2021, 10:47
На строительстве Подольского моста в Киеве попытались украсть 3 миллиарда гривен
Строительство Подольського моста. Фото прокуратуры

Столичные прокуроры совместно с подразделением Службы безопасности Украины обыскали теневой офис подрядчика касательно строительства Подольского моста в Киеве из-за попытки хищения 3 млрд грн.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Прокуроры Подольской окружной прокуратуры совместно с представителями Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ зафиксировали попытку подделки государственной экспертизы для освоения бюджетных 3 млрд. грн.

Заказчик строительства - коммунальное предприятие "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" - в 2018 году заключил договор с ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд"" по выполнению проектных и поисковых работ как генеральным подрядчиком. Генподрядчик заключил договор на условиях субподряда с ООО "Международный проектный институт".

Однако субподрядчик подделал документы по предоставлению государственной экспертизы от регуляторного органа (ГП "Укрдержбудекспертиза"). Таким образом, они смогли бы получить финансирование из бюджета 3 млрд грн, не получив должного экспертного отчета о своей работе.

Правоохранители провели обыски в теневом офисе компаний, подчиненных "Укрбуду", и изъяли документы, в том числе 37 печатей с признаками фиктивности, подтверждающих противоправную деятельность.

Обыск в офисе компании подрядчика
Обыск в офисе компании подрядчика
Киевская городская прокуратури

Кроме того, правоохранители обыскали и изъяли поддельную проектную документацию в ГП "Укрдержбудекспертиза".

Следователи усматривают нарушения по уголовным статьям "Покушение на преступление" и "Присвоение, растрата имущества через злоупотребление служебным положением".

Напомним: 5 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уволил своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.

Предыстория:

  • 9 октября прокуроры сообщили о подозрении руководителям вышеупомянутых компаний-заказчика и генподрядчика строительства о растрате 150 миллионов гривен бюджетных средств.

16 августа руководству  тех же компаний, причастных к строительству, было сообщено о подозрении согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн. гривен.

Украинская правда

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Темы: КиевпрокуратуракоррупцияВиталий Кличко
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