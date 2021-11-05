Зеленский дал должность Кинаху, хотя тот поддерживал "Харьковские соглашения" с РФ

Уже после начала расследования СБУ по "Харьковским соглашениям" президент Владимир Зеленский назначил главой Национального трехстороннего социально-экономического совета Анатолия Кинаха, который лоббировал подписание этих соглашений с Россией в 2010 году.

Источник: расследование журналистов программы "Схемы" о лоббистах "Харьковских соглашений" во власти Зеленского, "Радио Свобода"

Детали: Зеленский назначил Кинаха в августе, хотя еще в марте 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации "Харьковских соглашений", так как некоторые из тех, кто их поддержал, продолжают находиться в украинской политике.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Ражи по национальной безопасности и обороне – и обнаружили, что как член этого комитета Кинах активно продвигал идею ратификации соглашений с РФ.

Анатолий Кинах был среди депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Кроме того, в преддверии голосования в парламенте он также активно продвигал идею ратификации украинско-российских договоренностей на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне. Кинах был членом этого комитета, главой подкомитета по оборонно-промышленному комплексу и военно-техническому сотрудничеству.

В частности, на заседании 26 апреля 2010 года Кинах упоминал высокую цену на российский газ для Украины и сотрудничество с Россией:

"Если мы говорим о сотрудничестве с той же Российской Федерацией в ракетно-космической отрасли, авиастроении, энергетическом машиностроении и т.д., то такое сотрудничество в условиях XXI, особенно века может быть тогда, когда есть уверенность, что перед тобой надежный, прогнозируемый партнер. (…) Я приводил недавно пример: объем торговли Украины с Санкт-Петербургом сегодня составляет порядка двух миллиардов долларов. Это весь общий объем, который у Украины есть за год с Соединенными Штатами Америки".

11 лет спустя на вопрос журналистов, гордится ли он тем, что поддерживал "Харьковские соглашения", Кинах отреагировал так: "Я думаю, ваш вопрос абсолютный непонятный, необъективный и заангажированный. Все, ответ завершен".

В декабре 2020 года сам Анатолий Кинах и два других сопредседателя Национального трехстороннего социально-экономического совета, опираясь на решение президиума, подписали письмо на имя Владимира Зеленского с просьбой назначить Кинаха главой этого совета.

22 августа 2021 года Зеленский своим указом назначил его на должность.

За полгода до этого СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации "Харьковских соглашений". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение Верховной Рады создало предпосылки для оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.

12 марта СБУ сообщила о начале досудебного расследования "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство было открыто "по служебным лицам органов государственной власти".

"Схемы" также опубликовали доказательства того, что заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко лоббировал "Харьковские соглашения".

Журналисты упомянули и роль Сергея Гриневецкого в продвижении ратификации. По данным Схем, глава Офиса президента Андрей Ермак просил, а Владимир Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона.

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