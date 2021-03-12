СБУ официально начала расследовать подписание и ратификацию "Харьковских соглашений"

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы, когда были подписаны и ратифицированы так называемые "Харьковские соглашения".

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады".

Детали: В ведомстве указывают, что подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

О конкретных процессуальные действия пока не сообщается.

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