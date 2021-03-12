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СБУ официально начала расследовать подписание и ратификацию "Харьковских соглашений"

Пятница, 12 марта 2021, 18:23

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы, когда были подписаны и ратифицированы так называемые "Харьковские соглашения".

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады".

Детали: В ведомстве указывают, что подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

О конкретных процессуальные действия пока не сообщается.

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Предыстория:

  • 11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны после заседания сообщил, что решением СНБО поручено СБУ проверить было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".
  • В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
  • На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.

Темы: СБУХарьковские соглашения


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