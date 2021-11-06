В МИД РФ подтвердили, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Рябков в комментарии "Интерфаксу"

Детали: Замглавы МИД РФ отметил, что эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление.

По словам Рябкова, особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует.

Что предшествовало: Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

Отмечалось, что редкая поездка Бернса в Россию, где он провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях, состоялась в связи с тем, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины.

Предыстория: