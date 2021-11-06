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В МИД РФ подтвердили, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине

Суббота, 6 ноября 2021, 13:00
Сергей Рябков, Getty Images

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Рябков в комментарии "Интерфаксу"

Детали: Замглавы МИД РФ отметил, что эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление.

По словам Рябкова, особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует.

Что предшествовало: Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

Отмечалось, что редкая поездка Бернса в Россию, где он провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях, состоялась в связи с тем, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины.

Предыстория:

  • Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post.
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
  • В то же время, издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о наращивании войск.

Украинская правда
Темы: РосcияСША
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