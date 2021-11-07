Саакашвили отказался от добавок после публикации видео из тюрьмы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, заявил, что отказывается от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой страны видео его "питания".

Источник: Специальная пенитенциарная служба Грузии, Саакашвили в Facebook

Детали: В субботу вечером пенитенциарная служба опубликовала видео от 1, 2 и 3 ноября, на которых видно, как Саакашвили сидит в медицинском пункте и ест что-то ложкой из небольших пластиковых стаканчиков.

Служба также опубликовала фото баночек из-под детского питания и различных смесей.

Дословно пенитенциарная служба: "В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили принимает еду и натуральные соки в разное время дня. Мы также публикуем фотографии продуктов, полученных Михаилом Саакашвили".

Дословно Саакашвили: "Я неоднократно говорил, что получал минеральные и микронутриентные добавки, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы во время похудения, чтобы стабилизировать пульс, частоту сердечных сокращений и минимальный уровень глюкозы. В медпункт никто не ходит поесть, там лечатся пациенты".

"Кроме того, я подписываю все, что я получаю в тюрьме в соответствии с установленными правилами, и я не подписывал и не видел эти конкретные "консервы", фотографии которых были показаны. Эти банки не видны ни на столе, ни где-либо еще, но камеры наблюдения очень современные, и вы можете легко увеличивать и уменьшать масштаб".

Больше деталей: Саакашвили заявил, что публикация этих видеозаписей была большим оскорблением для медицинского персонала тюрьмы, который сказал ему, что то, что он получает по предписанию врача, не является едой.

Экс-президент добавил, что больше не принимает никаких добавок, на которые дал письменное согласие с утра субботы.

Что было раньше: Личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе говорил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается, и он потерял 10% своего веса.

Предыстория:

1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

Стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили в профилактических целях.

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