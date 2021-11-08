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Концентрации войск РФ на границе нет, но активизировалась разведка – комитет Рады

Понедельник, 8 ноября 2021, 23:18
нардеп марьяна безугла

Масштабное перемещение военных подразделений Российской Федерации пока у украинской границы не зафиксировано, но есть активизация сбора информации со стороны российской разведки.

Источник: заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла в комментарии журналистам, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Безуглой: "Например, с начала года зафиксировано 109 разведывательных полетов авиации, тогда как за весь 2020 их было 34. Также наблюдается усиление различных вариантов разведки вдоль границы с нами со стороны Российской Федерации, то есть на временно оккупированных территориях.

Действительно, масштабное перемещение тех или иных военных подразделений сейчас не зафиксировано, но какая-то активация сбора информации присутствует".

Детали: Нардеп добавила, что на границе 36 тактических групп РФ, 31 из которых там на постоянной основе.

Кроме того, она подчеркнула, что эти действия следует рассматривать вместе с энергетическим кризисом, создаваемым РФ искусственным путем для продвижения своих интересов в Европе.

Предыстория:

  • Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post.
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.
  • В то же время, издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов отрицал данные западных медиа о возможной концентрации российских войск.
  • Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о наращивании войск.

Темы: РосcияграницаДонбассвойна
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