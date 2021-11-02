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Данилов назвал дезинформацией заявления СМИ о концентрации войск РФ на границе

Вторник, 2 ноября 2021, 12:49
Данилов назвал дезинформацией заявления СМИ о концентрации войск РФ на границе
Алексей Данилов, фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной.

Источник: Данилов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Данилова: "Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают…

Что будет завтра, мы не знаем, сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет.

Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии".

Предыстория:

  • Такими словами Данилов отреагировал спутниковые снимки, обнародованные изданием Politico и якобы сделанные 1 ноября, что свидетельствует о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
  • Еще раньше о наращивании российских войск сообщила The Washington Post
  • В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

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Темы: ДаниловСНБОДонбассвойнаРосcия
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