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Оккупанты в Крыму выдвинули Джелялу новое обвинение

Вторник, 9 ноября 2021, 02:48
Оккупанты в Крыму выдвинули Джелялу новое обвинение
НАРИМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО С FACEBOOK ЧУБАРОВА

Задержанному оккупантами крымскотатарскому активисту Нариману Джелялу предъявлено новое обвинение в контрабанде взрывного устройства.

Источник: адвокат Джеляла Николай Полозов в facebook

Прямая речь: "Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в диверсии в организованной группе (п. "а" частью 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ) и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса России), сегодня Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства".

"Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы".

Детали: Полозов уточнил, что во время допроса Джелял воспользовался правом обвиняемого не давать показаний.

Кроме того, адвокат сообщил, что состояние здоровья его подзащитного удовлетворительное.

Предыстория:

  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по статье "Диверсия", которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • Нариман Джелял (Джелялов), которого ФСБ обвинила в подрыве газопровода в Крыму, проиграл так называемый "суд" касательно освобождения его из-под стражи. На заседании он выступил с речью, в которой обвинил Россию в оккупации украинского полуострова и политическом преследовании крымских татар.

Украинская правда

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Темы: Крымоккупациякрымские татары
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