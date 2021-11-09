Оккупанты в Крыму выдвинули Джелялу новое обвинение

Задержанному оккупантами крымскотатарскому активисту Нариману Джелялу предъявлено новое обвинение в контрабанде взрывного устройства.

Источник: адвокат Джеляла Николай Полозов в facebook

Прямая речь: "Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в диверсии в организованной группе (п. "а" частью 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ) и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса России), сегодня Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства".

"Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы".

Детали: Полозов уточнил, что во время допроса Джелял воспользовался правом обвиняемого не давать показаний.

Кроме того, адвокат сообщил, что состояние здоровья его подзащитного удовлетворительное.

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