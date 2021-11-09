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Опубликованы тысячи документов НКВД о борьбе с УПА

Вторник, 9 ноября 2021, 10:58
Опубликованы тысячи документов НКВД о борьбе с УПА
Фото с сайта artefact.org.ua

В электронный архив Украинского освободительного движения добавлено 3,5 тысячи документов Народного комиссариата внутренних дел СССР о борьбе с освободительным движением украинцев.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "Опубликовано 3,5 тыс. документов НКВД о борьбе с УПА. Оригинал архива был вывезен в Москву в 1980-х годах. Теперь его цифровая версия доступна онлайн по ссылке".

Детали: Специалисты Архива СБУ совместно с коллегами-исследователями из Центра исследований освободительного движения работали над публикацией документов.

Бумаги охватывают события, которые происходили в 1944-1945 годах на Волыни, в Ровенской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В коллекцию вошли:

  • Подробные чертежи повстанческих тайников, сделанные энкаведистами
  • Списки потерь со стороны повстанцев
  • Отчетность о захваченном энкаведистами оружии

Также в обнародованных документах есть отчеты о чрезвычайных событиях и небоевых потерях в рядах внутренних войск НКВД.

Среди бумаг, например, – документ об убийстве НКВД неизвестного во время "хлебозаготовки" в селе Рязанской области 14 октября 1944 года.

Электронный архив Украинского освободительного движения в настоящее время насчитывает 32 237 документов.

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Темы: историяУПАСБУ
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