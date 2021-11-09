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ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

Вторник, 9 ноября 2021, 12:41
Фото с enewstag.com

Совет Европейского союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

"После рассмотрения рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка изъяли Сингапур и Украину", - говорится в заявлении.

Необязательные поездки в ЕС из определенных стран или организаций подлежат временным ограничениям.

"Это не нарушает возможность стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", - отмечается в решении.

В "зеленом" списке ЕС остаются 18 стран.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

В МИД также публиковали подробные разъяснения, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".

Что означает исключение Украины из списка и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

Темы: ЕСкарантинэпидемияCovid-2019туризм
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