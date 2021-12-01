Лидер "антивакцинаторов" вышел из СИЗО
Так называемый лидер "антивакцинаторов" Остап Стахив 1 декабря вышел из СИЗО во Львове после того, как его сторонники внесли за него залог.
Источник: ОО "Права людини" и адвокат Стахива Михаил Магарский в Facebook
Детали: На странице общественной организации размещено видео разговора Стахива со своими сторонниками после выхода из изолятора.
Стахив сообщил, что поедет домой за своими вещами и должен явиться во Львовскую областную психиатрическую больницу, где должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
Что предшествовало: Галицкий районный суд Львова назначил прохождение судебно-медицинской экспертизы задержанному лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву.
Его сторонники собрали и внесли определенный судом залог в размере 998,8 млн гривен.
Предыстория:
- Лидеру движения "антивакцинаторов" сообщили о подозрении в свержении государственного строя 16 ноября.
- 18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти 1 миллион гривен.
- 24 ноября прошел многолюдный митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой в Киеве, на котором потребовали освободить Стахива.