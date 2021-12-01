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Лидер "антивакцинаторов" вышел из СИЗО

Среда, 1 декабря 2021, 14:38
Лидер антивакцинаторов вышел из СИЗО
скриншот

Так называемый лидер "антивакцинаторов" Остап Стахив 1 декабря вышел из СИЗО во Львове после того, как его сторонники внесли за него залог.

Источник: ОО "Права людини" и адвокат Стахива Михаил Магарский в Facebook

Детали: На странице общественной организации размещено видео разговора Стахива со своими сторонниками после выхода из изолятора.

Стахив сообщил, что поедет домой за своими вещами и должен явиться во Львовскую областную психиатрическую больницу, где должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Что предшествовало: Галицкий районный суд Львова назначил прохождение судебно-медицинской экспертизы задержанному лидеру "антивакцинаторов" Остапу Стахиву.

Его сторонники собрали и внесли определенный судом залог в размере 998,8 млн гривен.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: СБУ
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