Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины

Пятница, 10 декабря 2021, 00:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
фото: Getty Images

В Белом доме после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщили, что "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Источник: пресс-служба Белого дома

Дословно: "Байден подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Лидеры (государств – ред.) призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия является лучшим способом добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта.

Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения имплементации Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский сказал, что обсудил с американским лидером Джо Байденом ситуацию в ОРДЛО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал больше подробностей о созвоне президентов.

Предыстория:

  • 7  декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.
  • Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
  • В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденЗеленскийСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Байден
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Последние новости
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей воздушная тревога, сообщают о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
Все новости...
Реклама: