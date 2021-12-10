Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины

В Белом доме после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщили, что "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Источник: пресс-служба Белого дома

Дословно: "Байден подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Лидеры (государств – ред.) призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия является лучшим способом добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта.

Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения имплементации Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский сказал, что обсудил с американским лидером Джо Байденом ситуацию в ОРДЛО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал больше подробностей о созвоне президентов.

Предыстория:

7 декабря состоялись переговоры Байдена и президента РФ Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.

В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО.

Напомним: Первый телефонный разговор с Зеленским Байден провел 2 апреля.