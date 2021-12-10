Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В деле Саакашвили выдвинули подозрение экс-начальнику Одесской полиции

Пятница, 10 декабря 2021, 13:35
Георгий Лорткипанидзе. Фото из удаленной facebook-страницы Гиорги Лорткипанидзе

По делу Саакашвили о незаконном пересечении границы грузинские прокуроры выдвинули подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Георгию Лорткипанидзе.

Источник: грузинское издание News Georgia со ссылкой на комментарий прокурора Лерона Вепхвадзе

Прямая речь: "Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе".

Детали: О подозрении бывшему полицейскому сообщили заочно. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, именно Лорткипанидзе разработал маршрут возвращения Саакашвили в Грузию. Прокуроры утверждают, что Лорткипанидзе в апреле встретился с другим сообщником Элгуджой Цомая и договорился, что он перевезет Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом.

Далее в середине сентября Лорткипанидзе, по данным прокуроров, попросил Цомая приехать в Украину на своем грузовом автомобиле. 26 сентября Саакашвили привезли на автомобиле Лорткипанидзе в Черноморск, где он укрылся в вентиляционном канале грузовика Цомая. Далее автомобиль Цомая, вместе с Саакашвили, двинулся на пароме Vilnius в Грузию.

29 сентября машину в порту Поти впустили в Грузию.

В настоящее время Лорткипанидзе живет в Украине.

Справка: Георгий Лорткипанидзе был назначен на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области 9 июня 2015 года. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему грузинскому чиновнику украинское гражданство.

Он ушел в отставку 7 ноября 2016 года, когда в отставку подал тогдашний губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

Предыстория:

  • Еще в мае 2016 года грузинский суд избрал Лорткипанидзе меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший министр обвиняется в деле о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси 2011 года.
  • Саакашвили прибыл в Грузию тайком 28 сентября, укрывшись в вентиляционном канале грузовика. Его задержали 1 октября после того, как он публично объявил о своем пребывании в стране.
  • На следующий день в отношении экспрезидента возбуждено новое уголовное дело о незаконном пересечении границы, после чего он объявил голодовку.
  • Власти Грузии заверили, что Саакашвили проведет в тюрьме Грузии не менее 6 лет. Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что никогда не помилует Саакашвили.
  • Рассмотрение дела о незаконном пересечении границы в суде началось 9 декабря. Задержанный Саакашвили также посещает заседания.

Украинская правда
Темы: ГрузияСаакашвилиОдесская областьполицияпрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ центре Киева провалился асфальт, изменено движение транспорта

фотоВ Луцке авто въехало в толпу на переходе: есть пострадавшие

видео"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

G7 предупреждает Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Скандал из Гогилашвили: Зеленский просит уволить замминистра МВД

Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу, пострадал польский военный

Все новости...
Грузия
Саакашвили утверждает, что доказательством его вины выдвигают его поход "с Ющенко в баню"
В Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы
Украина, Литва и Грузия создадут общую группу с кибербезопасности
Последние новости
19:02
Новости экономики: давление на главу НБУ, платные пакеты
18:59
"Заря" дала бой "Динамо": киевляне уходят в зиму на втором месте
18:47
Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом
18:24
Драка в Харькове: госпитализированы 5 полицейских
18:09
В Минэкономики объяснили снижение активов ГП на почти 400 миллиардов в отчете
18:01
Байден и Путин проведут еще один разговор по Украине - Кремль
17:45
ООС: 4 обстрела, украинские военные открывали ответный огонь
17:25
фотоВ центре Киева провалился асфальт, изменено движение транспорта
17:22
В Греции сильный шторм привел к наводнениям, погибла женщина
17:08
Нидерландский гонщик Ферстаппен стал чемпионом мира в Формуле-1
Все новости...