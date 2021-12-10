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В деле Саакашвили выдвинули подозрение экс-начальнику Одесской полиции

Пятница, 10 декабря 2021, 12:35
В деле Саакашвили выдвинули подозрение экс-начальнику Одесской полиции
Георгий Лорткипанидзе. Фото из удаленной facebook-страницы Гиорги Лорткипанидзе

По делу Саакашвили о незаконном пересечении границы грузинские прокуроры выдвинули подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Георгию Лорткипанидзе.

Источник: грузинское издание News Georgia со ссылкой на комментарий прокурора Лерона Вепхвадзе

Прямая речь: "Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе".

Детали: О подозрении бывшему полицейскому сообщили заочно. По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, именно Лорткипанидзе разработал маршрут возвращения Саакашвили в Грузию. Прокуроры утверждают, что Лорткипанидзе в апреле встретился с другим сообщником Элгуджой Цомая и договорился, что он перевезет Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом.

Далее в середине сентября Лорткипанидзе, по данным прокуроров, попросил Цомая приехать в Украину на своем грузовом автомобиле. 26 сентября Саакашвили привезли на автомобиле Лорткипанидзе в Черноморск, где он укрылся в вентиляционном канале грузовика Цомая. Далее автомобиль Цомая, вместе с Саакашвили, двинулся на пароме Vilnius в Грузию.

29 сентября машину в порту Поти впустили в Грузию.

В настоящее время Лорткипанидзе живет в Украине.

Справка: Георгий Лорткипанидзе был назначен на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области 9 июня 2015 года. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему грузинскому чиновнику украинское гражданство.

Он ушел в отставку 7 ноября 2016 года, когда в отставку подал тогдашний губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

Предыстория:

  • Еще в мае 2016 года грузинский суд избрал Лорткипанидзе меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший министр обвиняется в деле о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси 2011 года.
  • Саакашвили прибыл в Грузию тайком 28 сентября, укрывшись в вентиляционном канале грузовика. Его задержали 1 октября после того, как он публично объявил о своем пребывании в стране.
  • На следующий день в отношении экспрезидента возбуждено новое уголовное дело о незаконном пересечении границы, после чего он объявил голодовку.
  • Власти Грузии заверили, что Саакашвили проведет в тюрьме Грузии не менее 6 лет. Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что никогда не помилует Саакашвили.
  • Рассмотрение дела о незаконном пересечении границы в суде началось 9 декабря. Задержанный Саакашвили также посещает заседания.

Украинская правда

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Темы: ГрузияСаакашвилиОдесская областьполицияпрокуратура
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