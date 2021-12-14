Польша заявила, что штурм мигрантов на границе координировал белорусский генерал

Генерал-майор, заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев координировал нападение мигрантов на польскую границу, которое произошло 16 ноября в пункте пропуска Кузница-Брузги.

Об этом заявил спикер министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин, сообщает "Европейская правда".

"Это еще одно доказательство того, насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС", - написал Жарин в Twitter.

На пресс-конференции в Варшаве Жарин заявил, что на белоруса в тот день обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он там находится с целью наблюдения и контроля.

ČINJENICA: Bjeloruskie obavještajne službe odgovorne su za koordinirane napade na poljske vojnike koji brane istočnu granicu EU-a 👇 https://t.co/xIuI6yhPny — Polish Embassy Zagreb (@PLinHrvatska) December 14, 2021

"По моей информации Роман Подлинев контролировал и наблюдал за всей операцией, связанной с использованием против нас мигрантов", - цитирует Жарина "Укринформ".

16 ноября произошел самый большой штурм мигрантов на польско-белорусской границе. Несколько сотен мигрантов пытались прорваться в Польшу, используя камни, палки, шумовые гранаты и т.д. Против мигрантов применили слезоточивый газ и водометы.

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