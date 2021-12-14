Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща заявила, що штурм мігрантів на кордоні координував білоруський генерал

Вівторок, 14 грудня 2021, 15:05

Генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов координував напад мігрантів на польський кордон, який стався 16 листопада у пункті пропуску Кузниця-Брузги.

Про це заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Це ще один доказ того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС", - написав Жарин у Twitter.

На пресконференції у Варшаві Жарин заявив, що на  білоруса у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.

"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - цитує Жарина "Укрінформ".

16 листопада стався найбільший штурм мігрантів на польсько-білоруському кордоні.  Кількасот мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі, використовуючи каміння, палки, шумові гранати тощо. Проти мігрантів застосували сльозогінний газ та водомети.

Читайте також: Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаБабин Яр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: