Польща заявила, що штурм мігрантів на кордоні координував білоруський генерал

Генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов координував напад мігрантів на польський кордон, який стався 16 листопада у пункті пропуску Кузниця-Брузги.

Про це заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Це ще один доказ того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС", - написав Жарин у Twitter.

На пресконференції у Варшаві Жарин заявив, що на білоруса у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.

The presence of Roman Podliniev (the deputy head of the Belarusian border guards) at the time of the attack on the Polish border crossing point shows the great importance attached to the operation against Poland by the Belarusian services.