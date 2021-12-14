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Польща заявила, що штурм мігрантів на кордоні координував білоруський генерал

Вівторок, 14 грудня 2021, 16:05

Генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов координував напад мігрантів на польський кордон, який стався 16 листопада у пункті пропуску Кузниця-Брузги.

Про це заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Це ще один доказ того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС", - написав Жарин у Twitter.

На пресконференції у Варшаві Жарин заявив, що на  білоруса у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.

"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - цитує Жарина "Укрінформ".

16 листопада стався найбільший штурм мігрантів на польсько-білоруському кордоні.  Кількасот мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі, використовуючи каміння, палки, шумові гранати тощо. Проти мігрантів застосували сльозогінний газ та водомети.

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Теми: ПольщаБабин Яр


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